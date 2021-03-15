13:22  15 березня
Комітет Ради вже в середу розгляне питання про призначення виборів мера Харкова - Качура
12:59  15 березня
Нардепи кличуть на годину запитань до уряду Степанова
08:11  15 березня
За добу в ООС зафіксували 13 обстрілів: є поранений
UA | RU
UA | RU
15 березня 2021, 14:56 8

В лікарнях України задіяли найбільше апаратів ШВЛ від початку пандемії

15 березня 2021, 14:56 8
Читайте также на русском языке
Загалом в Україні нараховується 213 тисяч активних COVID-хворих
Загалом в Україні нараховується 213 тисяч активних COVID-хворих
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на 15 березня в Україні задіяли найбільшу кількість апаратів ШВЛ від початку пандемії, упродовж тижня збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, які зайняті пацієнтами.

Про це під час селекторної наради за участю президента Володимира Зеленського повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За останній тиждень збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19. Якщо позаминулого тижня була заповнена третина місць, то зараз - майже половина: 2212 із 4694. Задіяних апаратів ШВЛ на сьогодні 1072 - найбільша кількість від початку пандемії в Україні", - йдеться в повідомленні.

Глава уряду додав, що цей факт підтверджує негативну динаміку та складний перебіг захворюваності.

На Івано-Франківщині відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки, але поки що область залишається серед лідерів за кількістю активних хворих - 17 994. Найбільше їх у Києві - 44 600", - зазначив прем'єр-міністр.

Він уточнив, що у лідерах по поширенню COVID-19 також знаходяться Вінницька (15 133) та Чернівецька (14 220) області.

Нагадаємо, в Україні за добу вакцинували від коронавірусу більше 2 тисяч осіб.

коронавірус Деніс Шмигаль лікарні пандемія ШВЛ

ДТП автобуса в Польщі: у лікарнях досі перебувають 16 українців
15 березня 2021, 14:11
У Черкасах з'явиться тимчасовий COVID-шпиталь
15 березня 2021, 13:53
У МОЗ спростовують початок третьої хвилі COVID-19 в Україні
15 березня 2021, 13:42
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Боротьба із облрадою та чутки про Разумкова. Чим відзначився у свої перші сто днів голова Хмельницької ОДА Гамалій
Тиха гавань: як ОПЗЖ стала володаркою Білгорода-Дністровського
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віктор Таран
Олександр Черненко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua