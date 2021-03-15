В лікарнях України задіяли найбільше апаратів ШВЛ від початку пандемії

Загалом в Україні нараховується 213 тисяч активних COVID-хворих

Загалом в Україні нараховується 213 тисяч активних COVID-хворих

Фото: із відкритих джерел

Станом на 15 березня в Україні задіяли найбільшу кількість апаратів ШВЛ від початку пандемії, упродовж тижня збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, які зайняті пацієнтами.

Про це під час селекторної наради за участю президента Володимира Зеленського повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За останній тиждень збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19. Якщо позаминулого тижня була заповнена третина місць, то зараз - майже половина: 2212 із 4694. Задіяних апаратів ШВЛ на сьогодні 1072 - найбільша кількість від початку пандемії в Україні", - йдеться в повідомленні.

Глава уряду додав, що цей факт підтверджує негативну динаміку та складний перебіг захворюваності.

На Івано-Франківщині відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки, але поки що область залишається серед лідерів за кількістю активних хворих - 17 994. Найбільше їх у Києві - 44 600", - зазначив прем'єр-міністр.

Він уточнив, що у лідерах по поширенню COVID-19 також знаходяться Вінницька (15 133) та Чернівецька (14 220) області.

Нагадаємо, в Україні за добу вакцинували від коронавірусу більше 2 тисяч осіб.