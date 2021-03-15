В больнице на Хмельнитчине критическая ситуация с поставкой кислорода

Врачи Славутской горбольницы обратились к власти

Врачи Славутской горбольницы обратились к власти

Фото из открытых источников

В Славутской городской больнице - медучреждении, которое определено на уровне области и Минздрава для госпитализации пациентов с COVID-19, есть проблемы с поставкой кислорода.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Славутского ГИК.

Проблема с централизованным снабжением кислорода приобретает критический характер, ведь чем дальше, тем больше больных коронавирусом нуждаются в кислородной терапии. Так, по состоянию на утро 15 марта в лечебном учреждении находится 34 пациента, которым необходима кислородная поддержка, из них 3 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все остальные больные находятся в кислородных масках и кислородных концентраторах.

В целом в отделениях больницы на стационарном лечении с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 66 пациентов, с подозрением – 20. Однако, как показывает практика, 95% и более у людей с подозрением путем ПЦР подтверждается коронавирус. При этом показатель кислородно зависимых из всех госпитализированных составляет почти 40% – это довольно много, – прокомментировал директор коммунальной больницы Леонид Радзивилюк.

По его словам, серьезная проблема с поставкой кислорода существует не только в Славутской больнице, но и во многих других медучреждениях.

Ведь кислород поступает из Львова, где его производят. Заполненные кислородом баллоны большего объема разгружают в Хмельницком, а уже дальше отправляют в больницы региона. Что касается статистики по использованию кислорода, то в течение этих выходных в Славуте было использовано 36 баллонов в реанимационном отделении, 16 – инфекционном. Следовательно, 52 баллона кислорода идет за сутки. В субботу завезли 50 баллонов, вчера – ни одного. К сожалению, такие перебои с поставками кислорода повторяются день за днем.

Славутским штабом по ликвидации последствий ЧС на территории Славутской ТГ сегодня направлены письма к премьер-министру и председателю ХОГА относительно безотлагательного решения бесперебойного централизованного обеспечения медицинским кислородом, чтобы не допустить, чтобы из-за его недостатка умирали люди. Однако этот вопрос нужно решать на государственном уровне, ведь если у нас не будет нормального производителя кислорода, ситуация не решится. Могло бы улучшить ситуацию строительство кислородной станции на территории больницы, но собственных средств у учреждения на это нет, ведь речь идет о нескольких миллионах гривен, для этого необходимо содействие на государственном уровне. Мы искренне благодарны всем, кто откликнулся и помог в решении этой проблемы. Однако, вопрос остается открытым, – отметил городской голова Василий Сидор.

Как сообщалось вчера, в Харькове реанимации полностью заполнены пациентами с COVID-19 - врач. В больницах города ощущается острая нехватка коек с кислородом.