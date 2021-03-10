В лікарні на Буковині відмовилися щепитися від ковіду 95% медиків

За інформацією ЗМІ причиною стали релігійні переконання

За інформацією ЗМІ причиною стали релігійні переконання

Фото з відкритих джерел

У районній лікарні Буковини від COVID-19 готові вакцинуватися 5% медпрацівників.

Про це повідомив директор Герцаївської районної лікарні Едуард Калуцький, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

У Герцаївській районній лікарні щепитися від коронавірусу погодилися 5 медпрацівників з 80, які працюють з інфікованими. Більшість відмовляється через релігійні переконання.

У лікарні розглядають можливість відправити охочих для щеплення до іншої районної лікарні, аби "не переводити вакцину".

Мобільна бригада щепитиме працівників Глибоцької районноъ лікарні 10 березня.

Загалом в Чернівецькій області вакцинувалися приблизно 600 людей.

Довідка. У селі Молниця колишнього Герцаївського району розташований Вознесенський Банченський чоловічий монастир — діючий чоловічий монастир Української православної церкви (МП). Його настоятель архієпископ Лонгин (Жар Михайло Васильович). Окрім монастиря, із 43 релігійних громад у районі – 32 є церквами Московського патріархату.

Як повідомлялося, для подолання COVID-19 треба збільшити темпи вакцинації, а не вводити локдаун - Зеленський. COVID-вакцинація сприятиме зниженню темпів приросту кількості нових хворих, вважає президент.

Тим часом три COVID-лікарні Чернівців завантажені на 98-100%. З минулого тижня пацієнтів із обласного центру почали госпіталізовувати у районні лікарні.