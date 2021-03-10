На Буковине выписали рекордный штраф за нарушение масочного режима в "красной" зоне

Оштрафовали продовольственный магазин за несоблюдение масочного режима

Оштрафовали продовольственный магазин за несоблюдение масочного режима

Фото hromadske.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Как рассказала начальница Госпродпотребслужбы области Анжела Косован, ранее инспекторы мобильных бригад ограничивались суммой штрафа в 425 гривен за нарушение карантина. Еще ни в одной области Украины не применяли штрафы от 200 до 300 необлагаемых минимумов. Инспекторы еще не имеют образцов протоколов и профессиональных разъяснений из Киева. Однако, ввиду массового несоблюдения карантина на Буковине, работники Госпродпотребслужбы в области разработали протокол самостоятельно.

Штраф 425 гривен мы выписываем за несоблюдение карантинных ограничений: расстояние, масочный режим, одноразовые полотенечка и тому подобное. А вот штраф, предусмотренный Законом от 200 до 300 необлагаемых минимумов, не выписывала еще ни одна область в Украине. Прецедента еще как такового не было. Протокола еще не было и разъяснений Главного Управления из Киева нам еще не предоставляли. Поэтому вчера мы самостоятельно разработали материал и составили первый такой протокол. Там речь идет именно о несоблюдении масочного режима. Если мы видим работников учреждения, продавцы без масок. И вчера первый такой протокол выписала мобильная бригада, - рассказала Анжела Косован.

Штраф выписали на продовольственный магазин, расположенный на улице Сторожинецкой, 119 в Черновцах. По словам Анжелы Косован, работники магазина не придерживались масочного режима, продавали товары людям без масок. На замечания инспекторов работники гастронома не реагировали. Поэтому мобильная бригада впервые составила такой высокий штраф, отметили в ведомстве.

Как сообщалось, Кабмин расширил перечень ограничений для "красной" зоны карантина. Запрещаются транспортные перевозки пассажиров.