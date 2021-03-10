На Буковине выписали рекордный штраф за нарушение масочного режима в "красной" зоне
На Буковине черновицкая мобильная бригада инспекторов первой в Украине выписала протокол с наивысшей суммой штрафа: от 200 до 300 необлагаемых минимумов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИА АСС.
Как рассказала начальница Госпродпотребслужбы области Анжела Косован, ранее инспекторы мобильных бригад ограничивались суммой штрафа в 425 гривен за нарушение карантина. Еще ни в одной области Украины не применяли штрафы от 200 до 300 необлагаемых минимумов. Инспекторы еще не имеют образцов протоколов и профессиональных разъяснений из Киева. Однако, ввиду массового несоблюдения карантина на Буковине, работники Госпродпотребслужбы в области разработали протокол самостоятельно.
Штраф 425 гривен мы выписываем за несоблюдение карантинных ограничений: расстояние, масочный режим, одноразовые полотенечка и тому подобное. А вот штраф, предусмотренный Законом от 200 до 300 необлагаемых минимумов, не выписывала еще ни одна область в Украине. Прецедента еще как такового не было. Протокола еще не было и разъяснений Главного Управления из Киева нам еще не предоставляли. Поэтому вчера мы самостоятельно разработали материал и составили первый такой протокол. Там речь идет именно о несоблюдении масочного режима. Если мы видим работников учреждения, продавцы без масок. И вчера первый такой протокол выписала мобильная бригада, - рассказала Анжела Косован.
Штраф выписали на продовольственный магазин, расположенный на улице Сторожинецкой, 119 в Черновцах. По словам Анжелы Косован, работники магазина не придерживались масочного режима, продавали товары людям без масок. На замечания инспекторов работники гастронома не реагировали. Поэтому мобильная бригада впервые составила такой высокий штраф, отметили в ведомстве.
Как сообщалось, Кабмин расширил перечень ограничений для "красной" зоны карантина. Запрещаются транспортные перевозки пассажиров.