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10 марта 2021, 10:53 38

В больнице на Буковине отказались прививаться от ковида 95% медиков

10 марта 2021, 10:53 38
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По информации СМИ причиной стали религиозные убеждения
По информации СМИ причиной стали религиозные убеждения
Фото из открытых источников
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В районной больнице Буковины от COVID-19 готовы вакцинироваться 5% медработников.

Об этом сообщил директор Герцаевской районной больницы Эдуард Калуцкий, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

В Герцаевской районной больнице прививаться от коронавируса согласились 5 медработников из 80, которые работают с инфицированными. Большинство отказывается из-за религиозных убеждений.

В больнице рассматривают возможность отправить желающих для прививки в другую районную больницу, чтобы "не переводить вакцину".

Мобильная бригада будет прививать работников Глыбокской районной больницы 10 марта.

В целом в Черновицкой области вакцинировались около 600 человек.

Справка. В селе Молница бывшего Герцаевского района расположен Вознесенский Банченский мужской монастырь — действующий мужской монастырь Украинской православной церкви (МП). Его настоятель архиепископ Лонгин (Жар Михаил Васильевич). Кроме монастыря, из 43 религиозных общин в районе – 32 являются церквами Московского патриархата.

Как сообщалось, для преодоления COVID-19 надо увеличить темпы вакцинации, а не вводить локдаун - Зеленский. COVID-вакцинация будет способствовать снижению темпов прироста количества новых заболевших, считает президент.

Тем временем три COVID-больницы Черновцов загружены на 98-100%. С прошлой недели пациентов из областного центра начали госпитализировать в районные больницы.

вакцина COVID-19 религия Черновицкая область вакцинация

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