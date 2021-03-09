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09 березня 2021, 14:46 5

Для подолання COVID-19 треба збільшити темпи вакцинації, а не вводити локдаун - Зеленський

09 березня 2021, 14:46 5
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COVID-вакцинація сприятиме зниженню темпів приросту кількості нових хворих, вважає президент
COVID-вакцинація сприятиме зниженню темпів приросту кількості нових хворих, вважає президент
Фото: president.gov.ua
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Президент Володимир Зеленський наголосив, що потрібно збільшити темпи вакцинації й пропонує залучити мобільні бригади та ресурси інших відомств, окрім МОЗ.

Як передає RegioNews, про це він заявив на традиційній селекторній нараді з представниками уряду.

Відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Саме це є рішенням, щоб не було більшого приросту хворих. Ми наближаємося до середини березня і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини", - зазначив Зеленський.

Він додав, що в першу чергу необхідно вакцинувати медиків, які знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оприлюднило 9 березня оновлений список зон епідеміологічної небезпеки та показники регіонів із поширення COVID-19. До "червоної" зони карантину потрапили: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

коронавірус Володимир Зеленський президент локдаун вакцинація

 
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