Вже 23 тисячі: в Україні побільшала кількість вакцинованих від COVID-19 осіб

Найменша кількість вакцинованих - на Сумщині

Найменша кількість вакцинованих - на Сумщині

Фото: з відкритих джерел

Від початку старту кампанії з вакцинації в Україні першу дозу щеплення отримали вже 23480 осіб. Найбільша кількість вакцинованих - на Донеччині, найменша - на Сумщині.

Як передає RegioNews, про це йдеться у даних МОЗ.

Так, за минулу добу, зокрема, щепили 4362 особи. За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (660 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (3 134 щеплення), найменша - у Сумській області (430 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 330 щеплень;

Волинська область – 160 щеплень;

Дніпропетровська область – 260 щеплень;

Донецька область – 660 щеплень;

Житомирська область – 50 щеплень;

Закарпатська область – 90 щеплень;

Запорізька область – 60 щеплень;

Івано-Франківська область – 72 щеплення;

Київська область – 320 щеплень;

Кіровоградська область – 140 щеплень;

Луганська область – 220 щеплень;

Львівська область – 140 щеплень;

місто Київ – 100 щеплень;

Миколаївська область – 70 щеплень;

Одеська область – 180 щеплень;

Полтавська область – 230 щеплень;

Рівненська область – 110 щеплень;

Сумська область – 80 щеплень;

Тернопільська область – 180 щеплень;

Харківська область – 130 щеплень;

Херсонська область – 150 щеплень;

Хмельницька область – 110 щеплень;

Чернівецька область – 40 щеплень;

Чернігівська область – 90 щеплень.

Черкаська область – 390 щеплень.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив про початок третьої хвилі коронавірусу в Україні.

Також повідомлялося, що Сумщина стала антилідером по кількості проведених щеплень від COVID-19.