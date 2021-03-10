Вже 23 тисячі: в Україні побільшала кількість вакцинованих від COVID-19 осіб
Найменша кількість вакцинованих - на Сумщині
Найменша кількість вакцинованих - на Сумщині
Від початку старту кампанії з вакцинації в Україні першу дозу щеплення отримали вже 23480 осіб. Найбільша кількість вакцинованих - на Донеччині, найменша - на Сумщині.
Як передає RegioNews, про це йдеться у даних МОЗ.
Так, за минулу добу, зокрема, щепили 4362 особи. За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (660 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (3 134 щеплення), найменша - у Сумській області (430 щеплень).
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 330 щеплень;
- Волинська область – 160 щеплень;
- Дніпропетровська область – 260 щеплень;
- Донецька область – 660 щеплень;
- Житомирська область – 50 щеплень;
- Закарпатська область – 90 щеплень;
- Запорізька область – 60 щеплень;
- Івано-Франківська область – 72 щеплення;
- Київська область – 320 щеплень;
- Кіровоградська область – 140 щеплень;
- Луганська область – 220 щеплень;
- Львівська область – 140 щеплень;
- місто Київ – 100 щеплень;
- Миколаївська область – 70 щеплень;
- Одеська область – 180 щеплень;
- Полтавська область – 230 щеплень;
- Рівненська область – 110 щеплень;
- Сумська область – 80 щеплень;
- Тернопільська область – 180 щеплень;
- Харківська область – 130 щеплень;
- Херсонська область – 150 щеплень;
- Хмельницька область – 110 щеплень;
- Чернівецька область – 40 щеплень;
- Чернігівська область – 90 щеплень.
- Черкаська область – 390 щеплень.
Нагадаємо, раніше Степанов заявив про початок третьої хвилі коронавірусу в Україні.
Також повідомлялося, що Сумщина стала антилідером по кількості проведених щеплень від COVID-19.
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