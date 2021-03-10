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10 березня 2021, 10:11 5

Вже 23 тисячі: в Україні побільшала кількість вакцинованих від COVID-19 осіб

10 березня 2021, 10:11 5
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Найменша кількість вакцинованих - на Сумщині
Найменша кількість вакцинованих - на Сумщині
Фото: з відкритих джерел
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Від початку старту кампанії з вакцинації в Україні першу дозу щеплення отримали вже 23480 осіб. Найбільша кількість вакцинованих - на Донеччині, найменша - на Сумщині.

Як передає RegioNews, про це йдеться у даних МОЗ.

Так, за минулу добу, зокрема, щепили 4362 особи. За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (660 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (3 134 щеплення), найменша - у Сумській області (430 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 330 щеплень;
  • Волинська область – 160 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 260 щеплень;
  • Донецька область – 660 щеплень;
  • Житомирська область – 50 щеплень;
  • Закарпатська область – 90 щеплень;
  • Запорізька область – 60 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 72 щеплення;
  • Київська область – 320 щеплень;
  • Кіровоградська область – 140 щеплень;
  • Луганська область – 220 щеплень;
  • Львівська область – 140 щеплень;
  • місто Київ – 100 щеплень;
  • Миколаївська область – 70 щеплень;
  • Одеська область – 180 щеплень;
  • Полтавська область – 230 щеплень;
  • Рівненська область – 110 щеплень;
  • Сумська область – 80 щеплень;
  • Тернопільська область – 180 щеплень;
  • Харківська область – 130 щеплень;
  • Херсонська область – 150 щеплень;
  • Хмельницька область – 110 щеплень;
  • Чернівецька область – 40 щеплень;
  • Чернігівська область – 90 щеплень.
  • Черкаська область – 390 щеплень.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив про початок третьої хвилі коронавірусу в Україні.

Також повідомлялося, що Сумщина стала антилідером по кількості проведених щеплень від COVID-19.

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