ДТП українського автобуса у Польщі: родичі впізнали тіла чотирьох загиблих

Транспортування тіл в Україну може початися вже завтра, 9 березня

Транспортування тіл в Україну може початися вже завтра, 9 березня

Фото: із відкритих джерел

Родичі впізнали тіла чотирьох із п’яти загиблих у катастрофі пасажитського автобуса, яка сталася 6 березня у Підкарпатському воєводстві.

Про це Укрінформу повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, передає RegioNews.

За його словами, близькі родичі п’ятої жертви ДТП невдовзі прибудуть до Перемишля для упізнання.

Генконсул додав, що лікарі поки що не планують виписувати нікого із 25 українців, які перебувають у лікарнях Підкарпатського воєводства.

На даний момент в лікарнях залишаються 25 осіб, поки що нікого не виписують. Стан здоров’я постраждалих уточнюється”, - сказав Павлюк.

Він зазначив, що транспортування тіл загиблих в Україну може початися вже завтра, для цього очікують на усі підтверджуючі документи від прокуратури.

Нагадаємо, 6 березня у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП, внаслідок чого загинули і травмувалися люди.

Пізніше у поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі поблизу населеного пункту Кашице.

7 березня стало відомо, що в результаті аварії 26 громадян залишаються у лікарнях, 24 українці вирушили додому.

Також повідомлялось, що водія автобуса можуть посадити на 8 років.