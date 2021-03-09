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09 березня 2021, 09:42 27

На комбінаті в Кривому Розі автомобіль зіткнувся з потягом: є постраждалі

09 березня 2021, 09:42 27
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Троє постраждалих робітників госпіталізовані
Троє постраждалих робітників госпіталізовані
Фото: Facebook
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В результаті дорожньо-транспортної пригоди на території Північного гірничо-збагачувального комбінату в Кривому Розі постраждало п'ятеро робітників, троє з них госпіталізовані.

Як передає RegioNews, про це повідомив керівник обласної організації Всеукраїнської профспілки "Свобода праці" Ігор Токовенко коментарі "Радіо Свобода".

За його словами, ДТП сталося на території підприємства внаслідок зіткнення вантажівки, яка везла робітників зі зміни, і вантажного поїзда.

За попередніми даними, причиною аварії стали відсутність освітлення залізничного переїзду і несправність сигналізації", - сказав Токовенко.

Він додав, що троє працівників були госпіталізовані в міську лікарню №2.

Нагадаємо, 7 березня у Вінниці на переїзді зіткнулися поїзд і легковик.

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