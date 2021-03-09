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09 березня 2021, 13:41 1510

ДТП на Харківщині: померла ще одна людина, поліція відкрила провадження

09 березня 2021, 13:41 1510
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В результаті аварії загинули двоє людей 17 та 23 років
В результаті аварії загинули двоє людей 17 та 23 років
Фото: Нацполіція
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У Харківській області водій мікроавтобуса "Renault Trafic" не впорався з керуванням під час обгону та допустив перекидання транспортного засобу в кювет. Внаслідок події 17-річний пасажир загинув на місці, ще одна з потерпілих, 23-річна жінка, померла в реанімаційному відділенні лікарні міста Ізюма.

Про це повідомили у поліції області, передає RegioNews.

Ще 7 пасажирів віком від 19 до 22 років та водій 1979 року народження були доставлені до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про аварію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Санкція статті передбачає до десяти років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. На даний час поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.

Раніше повідомлялось, що 9 березня біля села Кам’янка в Ізюмському районі Харківської області мікроавтобус Renault Trafic з’їхав у кювет і перекинувся. Під час ДТП в транспорті перебували девʼятеро людей.

ДТП Харківська область жертва ушпиталення транспорт

 
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