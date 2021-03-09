Суд арештував підозрювану у вбивстві жінки-поліцейської в Києві

Під вартою вона перебуватиме щонайменше два місяці

Під вартою вона перебуватиме щонайменше два місяці

Фото з відкритих джерел

Шевченківський райсуд Києва відправив під варту підозрювану у вбивстві жінки-поліцейської в Києві.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За клопотанням Київської міської прокуратури підозрюваній в умисному вбивстві жінки-поліцейської обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Таке рішення ухвалив Шевченківський райсуд столиці на засіданні у вівторок, 9 березня 2021 року, - йдеться в повідомленні.

Підозрювану у вбивстві жінки-поліцейської взято під варту на 2 місяці За клопотанням Київської міської... Posted by Київська міська прокуратура on Tuesday, March 9, 2021

Як повідомлялося, 7 березня у Києві жорстоко вбили кіберполіцейську.

Того ж дня правоохоронці затримали підозрювану у вбивстві поліцейської. Підозрюють знайому вбитої.