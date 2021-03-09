Суд арестовал подозреваемую в убийстве женщины-полицейского в Киеве

Под стражей она будет находиться как минимум два месяца

Под стражей она будет находиться как минимум два месяца

Фото из открытых источников

Шевченковский райсуд Киева отправил под стражу подозреваемого в убийстве женщины-полицейского в Киеве.

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