Суд арестовал подозреваемую в убийстве женщины-полицейского в Киеве
Шевченковский райсуд Киева отправил под стражу подозреваемого в убийстве женщины-полицейского в Киеве.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
По ходатайству Киевской городской прокуратуры подозреваемой в умышленном убийстве женщины-полицейского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Такое решение принял Шевченковский райсуд столицы на заседании во вторник, 9 марта 2021 года, - говорится в сообщении.
Підозрювану у вбивстві жінки-поліцейської взято під варту на 2 місяці За клопотанням Київської міської...Posted by Київська міська прокуратура on Tuesday, March 9, 2021
Как сообщалось, 7 марта в Киеве жестоко убили киберполицейскую.
В тот же день правоохранители задержали подозреваемую в убийстве полицейской. Подозревают знакомую убитой.