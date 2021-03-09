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09 марта 2021, 20:41 10

Суд арестовал подозреваемую в убийстве женщины-полицейского в Киеве

09 марта 2021, 20:41 10
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Под стражей она будет находиться как минимум два месяца
Под стражей она будет находиться как минимум два месяца
Фото из открытых источников
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Шевченковский райсуд Киева отправил под стражу подозреваемого в убийстве женщины-полицейского в Киеве.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По ходатайству Киевской городской прокуратуры подозреваемой в умышленном убийстве женщины-полицейского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Такое решение принял Шевченковский райсуд столицы на заседании во вторник, 9 марта 2021 года, - говорится в сообщении.

Підозрювану у вбивстві жінки-поліцейської взято під варту на 2 місяці За клопотанням Київської міської...

Posted by Київська міська прокуратура on Tuesday, March 9, 2021

Как сообщалось, 7 марта в Киеве жестоко убили киберполицейскую.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемую в убийстве полицейской. Подозревают знакомую убитой.

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