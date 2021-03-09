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09 березня 2021, 17:46 2

Глава МОЗ Степанов назвав умову для введення в Україні жорсткого локдауну

09 березня 2021, 17:46 2
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За його словами, найважчий період за захворюваності припаде на березень-квітень
За його словами, найважчий період за захворюваності припаде на березень-квітень
Фото: МОЗ
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Україну очікує новий жорсткий локдаун у разі попадання в "червону" зону 13 і більше областей.

Про це повідомив "Страні" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

За його словами, найважчий період по захворюваності припаде на березень-квітень.

"Ми фіксуємо зростання госпіталізацій і захворюваності в певних областях, де ми і вводимо "червону" зону. Зараз ми робимо все, щоб не допустити колапсу медичної системи. Ми дивимося на показники: рівень госпіталізації вище 60%, рівень заповнюваності ліжок з доступом до кисню вище 65%, Динаміка госпіталізацій вище 50% за сім днів - критерій перевищено", - сказав міністр.

Він зазначив, що у разі перевищення хоча б двох критеріїв протягом трьох днів поспіль, область автоматично переводиться в "червону зону" і знаходиться там до стабілізації ситуації.

"Якщо ми говоримо про всю країну - якщо понад 13 областей перейдуть у "червону" зону і всі критерії будуть рости по всій країні–доведеться вводити новий жорсткий локдаун. За нашими прогнозами, нас чекає досить важкий період по захворюваності в березні й квітні. Але ми все ж сподіваємося, що при дотриманні захисних заходів по всій країні, такого не трапиться", – заявив глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що для подолання COVID-19 треба збільшити темпи вакцинації, а не вводити локдаун.

коронавірус Україна хвороба МОЗ Максим Степанов

 
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