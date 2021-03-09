Три COVID-больницы Черновцов загружены на 98-100%

С прошлой недели пациентов из областного центра начали госпитализировать в районные больницы

С прошлой недели пациентов из областного центра начали госпитализировать в районные больницы

Фото Черновицкой ОГА

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный во время заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Прошлая неделя была самой тяжелой со времен начала пандемии для системы здравоохранения нашей области. Мы имели абсолютные антирекорды по госпитализации, когда за одни сутки в госпитальные базы для больных коронавирусом попали 176 пациентов. За последний год такой госпитализации еще не было. Сейчас госпитальные базы в Черновцах, это больницы №1, №3 и №4, загружены на 98-100%. Реанимации этих больниц также полностью загружены, - сказал Олег Черный.

По его словам, с прошлой недели пациентов из областного центра начали госпитализировать в Герцаевскую и Новоселицкую районные больницы. И они также начали загружаться.

На областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС обратились к Черновицкому городскому совету с просьбой подготовить резерв мест в больницах и врачей, которые будут оказывать медицинскую помощь в госпитальных базах Черновицкой области.

Как сообщалось, в "красных" Черновцах возобновят работу крупнейшего рынка. Это было требованием протестующих, которые устроили сегодня митинг.