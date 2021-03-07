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07 марта 2021, 16:25 12

В Виннице на переезде столкнулись поезд и легковушка

07 марта 2021, 16:25 12
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Водитель автомобиля госпитализирован
Водитель автомобиля госпитализирован
Фото ГСЧС
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Сегодня утром на нерегулируемом железнодорожном переезде в Виннице поезд протаранил легковушку.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Винницкой области.

Винницкие спасатели провели аварийно-спасательные работы на железнодорожном переезде.

7 марта в 06:58 в Службу спасения "101” поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на нерегулируемом железнодорожном переезде на ул. Железнодорожной в г. Виннице. По прибытию бойцы ГПСЧ-5 г. Винницы установили, что произошло столкновение дизельпоезда и легкового автомобиля ВАЗ-2106. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Спасатели травмированного мужчину передали бригаде экстренной медицинской помощи, - говорится в сообщении спасателей.

К проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС привлекалось пять человек личного состава и один спецавтомобиль.

Как сообщает ряд СМИ, предварительной причиной столкновения считается движение водителя автомобиля ВАЗ-2106 на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщалось, вчера в Польше автобус с украинцами попал в ДТП: много погибших и травмированных. На эту трагедию уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

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