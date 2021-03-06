На Дніпропетровщині зіткнулися фури: є загиблий

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

ДТП сталося о 5:52 на ділянці дороги М-29 "Харків-Сімферополь" поблизу селища Губиниха Новомосковського району.

"Сталося зіткнення двох вантажних автомобілів Volvo FL7 і ГАЗель. Співробітниками Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання було розблоковано двоє постраждалих чоловіків (1998 та 1999 років народження) і чоловік без ознак життя (від отриманих травм чоловік, 1956 року народження, загинув на місці події), яких в результаті ДТП затисло в салоні вантажного автомобіля ГАЗель", — повідомили в ДСНС.