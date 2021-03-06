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06 березня 2021, 13:50 343

На Дніпропетровщині зіткнулися фури: є загиблий

06 березня 2021, 13:50 343
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Ще двоє людей постраждали
Ще двоє людей постраждали
Фото: ДСНС
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У Дніпропетровській області вранці 6 березня зіткнулися дві вантажівки. Одна людина загинула, ще двоє — постраждали.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

ДТП сталося о 5:52 на ділянці дороги М-29 "Харків-Сімферополь" поблизу селища Губиниха Новомосковського району.

"Сталося зіткнення двох вантажних автомобілів Volvo FL7 і ГАЗель. Співробітниками Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання було розблоковано двоє постраждалих чоловіків (1998 та 1999 років народження) і чоловік без ознак життя (від отриманих травм чоловік, 1956 року народження, загинув на місці події), яких в результаті ДТП затисло в салоні вантажного автомобіля ГАЗель", — повідомили в ДСНС.

Поліція встановлює обставини ДТП.

Нагадаємо, вранці 6 березня у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП.

Україна рятувальники ДСНС Дніпро аварія

 
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