Со вторника Укрзализныця прекращает сообщение с Закарпатьем

Регион попал в "красную" зону карантина

Регион попал в "красную" зону карантина

Фото из открытых источников

Со вторника, 9 марта, "Укрзализныця" прекращает высадку и посадку пассажиров на всех станциях Закарпатской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ, передает RegioNews.

Также временно прекращена продажа билетов и на Закарпатье.

Отмечается, что ограничения будут действовать до конца карантинных мероприятий.

При этом в компании отметили, что до 8 марта включительно пассажиры с билетами смогут выехать или добраться до Закарпатья поездами.

Укрзализныця внимательно следит за ситуацией и готова к назначению специальных рейсов по просьбе Закарпатской ОГА для вывоза 2100 человек с билетами на время действия карантина, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в "Укрзализныце" рассказали, как ходят поезда в "красные" зоны карантина. Из-за ограничений продажа билетов до Ивано-Франковска сейчас закрыта.