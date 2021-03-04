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04 березня 2021, 10:53 145

МОЗ вимагає конфіденційності навколо виробників та цін на вакцини від COVID-19 і пояснює причину

04 березня 2021, 10:53 145
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров’я зобов’язало області забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників та цін на вакцини від COVID-19 на вимогу закупівельної організації Crown Agents.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова на брифінгу, передає RegioNews.

Справді, наказ Міністерства охорони здоров’я від 19 лютого цього року, яким було розподілено кількості вакцин по регіонах, містить вимогу до керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я областей України та міста Києва "забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників та/або постачальників, а також ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19”, — зазначила Шаталова.

Така вимога, з її слів, зумовлена "положеннями угоди, укладеної між Міністерством охорони здоров’я та спеціалізованою міжнародною організацією Crown Agents, яка уповноважена здійснювати закупівлі вакцини”.

Ці жорсткі вимоги, що стосуються конфіденційності, є зовсім не примхою Міністерства. Вони ініційовані виробниками вакцини, і за порушення таких вимог передбачені великі штрафні санкції, або навіть розірвання контрактів, — додала заступниця міністра.

Як повідомлялося, Зеленський хоче збільшити темпи вакцинації від COVID-19. Поки що темпи не дуже швидкі, повідомив президент.

вакцина вакцинація МОЗ ціна виробництво COVID-19

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