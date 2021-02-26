У МОЗ кажуть, що в Україні не виявили нових штамів коронавірусу

МОЗ очікує результати проведеного всередині країни секвенування, будуть досліджені зразки тяжкохворих в Івано-Франківській області

МОЗ очікує результати проведеного всередині країни секвенування, будуть досліджені зразки тяжкохворих в Івано-Франківській області

Фото: МОЗ

За даними проведених досліджень, в Україні не виявили циркуляцію нових штамів коронавіруса.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише RegioNews.

"Секвенування генома коронавірусу, що циркулює на території України, сьогодні не підтвердило наявність британського, південноафриканського або бразильського походження мутацій - це ми отримали перші результати зразків з клініки "Шаріте", куди направляли біоматеріал хворих в Україні", - розповів Ляшко.

Він додав, що МОЗ очікує результати проведеного всередині країни секвенування, будуть досліджені зразки тяжкохворих в Івано-Франківській області.

"Будемо знати, чи є у нас нові штами, які призводять до зростання випадків коронавірусу", - повідомив він.

Раніше стало відомо, чому в Україні збільшилося зростання випадків коронавірусу.