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26 лютого 2021, 12:59 71

У МОЗ кажуть, що в Україні не виявили нових штамів коронавірусу

26 лютого 2021, 12:59 71
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МОЗ очікує результати проведеного всередині країни секвенування, будуть досліджені зразки тяжкохворих в Івано-Франківській області
МОЗ очікує результати проведеного всередині країни секвенування, будуть досліджені зразки тяжкохворих в Івано-Франківській області
Фото: МОЗ
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За даними проведених досліджень, в Україні не виявили циркуляцію нових штамів коронавіруса.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише RegioNews.

"Секвенування генома коронавірусу, що циркулює на території України, сьогодні не підтвердило наявність британського, південноафриканського або бразильського походження мутацій - це ми отримали перші результати зразків з клініки "Шаріте", куди направляли біоматеріал хворих в Україні", - розповів Ляшко.

Він додав, що МОЗ очікує результати проведеного всередині країни секвенування, будуть досліджені зразки тяжкохворих в Івано-Франківській області.

"Будемо знати, чи є у нас нові штами, які призводять до зростання випадків коронавірусу", - повідомив він.

Раніше стало відомо, чому в Україні збільшилося зростання випадків коронавірусу.

коронавірус вірус Україна МОЗ Віктор Ляшко

 
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