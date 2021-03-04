В больнице в Черновицкой области произошло задымление на кислородной станции

Происшествие случилось примерно в полдень

Происшествие случилось примерно в полдень

Фото из открытых источников

В Черновицкой области произошло задымление на кислородной станции в Сокирянской центральной районной больницы.

Об этом сообщили на Facebook-странице больницы, передает RegioNews.

...Сегодня во время проведения подготовительных работ до ввода в эксплуатацию кислородной станции произошло задымление, которое сразу было локализовано. Произошедшая ситуация никоим образом не повлияла на подачу кислорода и работу больницы. Медицинская помощь оказывается в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о возгорании на кислородной станции в Сокирянской больницы.

Для запобігання поширення недостовірної інформації повідомляю, що сьогодні під час проведення підготовчих робіт до... Posted by Сокирянська лікарня on Thursday, March 4, 2021

Как сообщалось ранее, 27 февраля в городской больнице Черновцов произошел взрыв: есть погибшие. Причины взрыва устанавливают специалисты.