У Житомирі семеро учнів потрапили в лікарню через спалах кишкової інфекції
Двоє учнів проходять амбулаторне лікування
Двоє учнів проходять амбулаторне лікування
У Житомирі у загальнонаціональній школі №20 відбувся спалах гострої кишкової інфекції. Заразилися відразу 9 учнів.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.
Серед захворілих - учні 2012-2013 років народження. З них 7 учнів були госпіталізовані, ще 2 - проходять амбулаторне лікування.
"Стан здоров'я хворих задовільний. З 3 березня в школі призупинено навчальний процес. Всього в ЗОШ навчається 885 учнів. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів", - повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, на Донеччині госпіталізували школярку через отруєння медикаментами.
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