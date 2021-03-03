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03 березня 2021, 11:53 112

У Житомирі семеро учнів потрапили в лікарню через спалах кишкової інфекції

03 березня 2021, 11:53 112
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Двоє учнів проходять амбулаторне лікування
Двоє учнів проходять амбулаторне лікування
Рixabay
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У Житомирі у загальнонаціональній школі №20 відбувся спалах гострої кишкової інфекції. Заразилися відразу 9 учнів.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.

Серед захворілих - учні 2012-2013 років народження. З них 7 учнів були госпіталізовані, ще 2 - проходять амбулаторне лікування.

"Стан здоров'я хворих задовільний. З 3 березня в школі призупинено навчальний процес. Всього в ЗОШ навчається 885 учнів. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, на Донеччині госпіталізували школярку через отруєння медикаментами.

Україна карантин отруєння Житомир ДСНС

 
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