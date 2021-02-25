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25 лютого 2021, 17:46 6

Першим на Кіровоградщині від COVID-19 вакцинували сімейного лікаря

25 лютого 2021, 17:46 6
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Усього сьогодні в регіоні отримали щеплення 56 медиків
Усього сьогодні в регіоні отримали щеплення 56 медиків
Фото пресслужби Кіровоградської ОДА
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Кіровоградська область отримала 12 100 доз вакцини від COVID-19, першим у регіоні вакцинували сімейного лікаря Ярослава Сушка з Кропивницького.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Кіровоградської ОДА.

Кіровоградщина сьогодні отримала першу партію вакцини від COVID-19 – 12100 доз. Перед щепленням кожному медичному працівникові міряли температуру, проводили огляд, а також роз’яснювали протипоказання. Далі — підписували згоду на добровільну вакцинацію. Першим вакцинували сімейного лікаря Ярослава Сушка.

Почуваюся добре. На момент ін’єкції нічого не відчував, крім проведення самої ін’єкції. Мені не було страшно, зовсім не хвилювався, — прокоментував Ярослав Сушко.

Ярослав Сушко є учасником мобільної бригади, яка вакцинуватиме жителів Кіровоградщини від COVID-19. Лікар пройшов необхідне навчання з імунізації.

Не можна проводити вакцинацію від коронавірусу, якщо людина має будь-які інфекційні захворювання, схильна до алергічних реакцій. Також не проводять щеплення вагітним жінкам. Вакцина не може спричинити захворювання на COVID-19, адже не містить активних вірусів. Така імунізація дає нам можливість побороти коронавірус, — підкреслив медик.

Загалом сьогодні 56 медиків із Кіровоградщини отримали щеплення від COVID-19.

Як повідомлялося, головний санлікар України Ляшко запевнив, що сьогодні вакцинація проти COVID-19 розпочнеться у всіх областях країни. Вакцина вже доставлена на всі регіональні склади.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що в Україну до кінця березня доставлять ще 1,5 мільйона доз вакцини. Це буде ще одна партія індійської вакцини Oxford/AstraZeneca.

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