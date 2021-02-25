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25 февраля 2021, 17:46 6

Первым на Кировоградщине от COVID-19 вакцинировали семейного врача

25 февраля 2021, 17:46 6
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Всего сегодня в регионе получили прививки 56 медиков
Всего сегодня в регионе получили прививки 56 медиков
Фото пресс-службы Кировоградской ОГА
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Кировоградская область получила 12 100 доз вакцины от COVID-19, первым в регионе вакцинировали семейного врача Ярослава Сушко из Кропивницкого.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА.

Кировоградщина сегодня получила первую партию вакцины от COVID-19 – 12100 доз. Перед прививкой каждому медицинскому работнику меряли температуру, проводили осмотр, а также разъясняли противопоказания. Дальше — подписывали согласие на добровольную вакцинацию. Первым вакцинировали семейного врача Ярослава Сушко.

Чувствую себя хорошо. На момент инъекции ничего не чувствовал, кроме проведения самой инъекции. Мне не было страшно, совсем не волновался, — прокомментировал Ярослав Сушко.

Ярослав Сушко является участником мобильной бригады, которая будет вакцинировать жителей Кировоградщины от COVID-19. Врач прошел необходимое обучение по иммунизации.

Нельзя проводить вакцинацию от коронавируса, если человек имеет любые инфекционные заболевания, склонен к аллергическим реакциям. Также не проводят прививки беременным женщинам. Вакцина не может вызвать заболевания на COVID-19, ведь не содержит активных вирусов. Такая иммунизация дает нам возможность побороть коронавирус, — подчеркнул медик.

В общем сегодня 56 медиков из Кировоградщины получили прививку от COVID-19.

Как сообщалось, главный санврач Украины Ляшко заверил, что сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях страны. Вакцина уже доставлена на все региональные склады.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что в Украину до конца марта доставят еще 1,5 миллиона доз вакцины. Это будет еще одна партия индийской вакцины Oxford/AstraZeneca.

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