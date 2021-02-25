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25 лютого 2021, 16:33 128

У МОЗ розповіли, коли українці зможуть вакцинуватися за власний рахунок

25 лютого 2021, 16:33 128
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Зі слів міністра Степанова, у вільному продажу вакцина з’явиться не скоро
Зі слів міністра Степанова, у вільному продажу вакцина з’явиться не скоро
Фото: із відкритих джерел
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За власний рахунок українці зможуть вакцинуватися від COVID-19 не раніше літа цього року, а може і пізніше.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, передає RegioNews.

За свої гроші (буде можливо - ред.), коли вакцина з'явиться на комерційному ринку... Виходячи з того, що зараз відбувається з нестачею потужностей у світі для вакцин, я думаю, що не раніше літа - це теоретично може бути. А може, і пізніше”, - сказав Степанов.

Він додав, що на комерційному ринку без реєстрації в Україні продаж вакцин неможливий.

Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

Також стало відомо, що вакцину від COVID-19 24 лютого доставлять у майже всі регіони України.

Раніше Степанов заявив, що в Україну до кінця березня доставлять ще 1,5 мільйона доз вакцини.

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