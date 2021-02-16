Поліцейські затримали киянина, причетного до підпалу авто ексголови Коцюбинського

Йому загрожує до 10 років в'язниці

Йому загрожує до 10 років в'язниці

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Поліцейські Київщини встановили зловмисника, причетного до організації та здійснення підпалу авто колишнього селищного голови Коцюбинського, та повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію області.

Зловмисником виявився 35-річний киянин, який раніше мав проблеми з законом. Під час проведення санкціонованих обшуків, поліцейські вилучили низку речових доказів та направили їх для проведення експертиз", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці зібрали достатньо доказів та за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмиснику. Йому загрожує ув’язнення на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, колишній селищній голові Коцюбинського, що на Київщині, Ользі Матюшиній в ніч на 27 січня спалили автомобіль.