У Києві двом лікаркам загрожує 10 років в'язниці за продаж документів про інвалідність

Слідчі вже повідомили жінкам про підозру

Слідчі вже повідомили жінкам про підозру

Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці затримали голову медико-соціальної експертної комісії та її спільницю за вимагання хабаря. Зловмисниці змушували пацієнта сплатити три тисячі доларів за прийняття позитивного рішення комісією щодо присвоєння йому групи інвалідності.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію України.

Встановлено, що лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги повідомила пацієнту, що за надання необхідного висновку та опису хвороби йому необхідно передати гроші частинами у найкоротший термін.

Перший платіж у розмірі 30 тисяч гривень чоловік передав лікарці одразу. Крім того, ще 10 тисяч гривень потерпілий передав посередниці, яка натомість віддала йому медичний висновок з підтвердження 2-ї групи інвалідності", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чиновницю та її спільницю-лікарку щойно та принесла гроші у кабінет.

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили обом фігуранткам про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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