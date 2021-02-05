09:02  05 лютого
Коронавірус в Україні: за добу одужало вдвічі більше людей, ніж захворіло
11:36  05 лютого
КВУ назвав головних прогульників Ради під час четвертої сесії
08:11  05 лютого
Вночі на Донбасі зафіксували нове порушення: бойовики гатили із гранатометів та автоматів
UA | RU
UA | RU
05 лютого 2021, 14:05 176

Голова Запорізької ОДА просить усунути від посади керівника лікарні, де сталася пожежа

05 лютого 2021, 14:05 176
Читайте также на русском языке
З такою вимогою Олександр Старух звернувся до облради
З такою вимогою Олександр Старух звернувся до облради
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух попросив облраду відсторонити від посади директора “Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні” Володимира Шинкаренка, де сталася смертельна пожежа.

Про це Олександр Старух написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух попросив облраду відсторонити від посади директора "Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні”.

Задля забезпечення максимально об’єктивного розслідування надзвичайної ситуації у комунальному некомерційному підприємстві "Запорізька обласна інфекційна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради звертаюся до керівництва і депутатів Запорізької обласної ради з вимогою відсторонити від виконання посадових обов’язків директора лікарні Володимира Шинкаренка на час розслідування, — написав Старух.

Задля забезпечення максимально об'єктивного розслідування надзвичайної ситуації у комунальному некомерційному...

Posted by Olexandr Starukh on Friday, February 5, 2021

Як повідомлялося, сьогодні у справі пожежі в лікарні Запоріжжя одному з працівників оголосили про підозру. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Поліція розглядає декілька версій трагедії. Призначені експертизи, за результатами яких поліція і ДСНС встановлять причини трагедії.

Попередня причина пожежі у COVID-відділенні лікарні в Запоріжжі - витік кисню. Це версія заступника голови Запорізької облради Куценка.

Голова ОДА Старух повідомив, що у COVID-відділенні лікарні в Запоріжжі не було протипожежної сигналізації. Остаточну причину пожежі встановить слідство

Сьогодні на Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими у пожежі в COVID-лікарні.

пожежа лікарні ОДА Запоріжжя Олександр Старух

МОЗ дасть доручення перевірити системи надходження кисню в медзакладах
05 лютого 2021, 13:22
У ВООЗ відреагували на пожежу у COVID-відділенні лікарні у Запоріжжі
04 лютого 2021, 18:17
Пожежа в ковід-відділенні Запорізької лікарні: було займання медобладнання, - головний лікар
04 лютого 2021, 14:05
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Булава від Вілкула: екс-"регіонали" у Кривому Розі переважили "слуг народу"
Як Кирило Тимошенко доб'є рейтинг Зеленського "Великим будівництвом" у 2021 році
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua