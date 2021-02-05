Голова Запорізької ОДА просить усунути від посади керівника лікарні, де сталася пожежа

З такою вимогою Олександр Старух звернувся до облради

З такою вимогою Олександр Старух звернувся до облради

Фото з відкритих джерел

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух попросив облраду відсторонити від посади директора “Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні” Володимира Шинкаренка, де сталася смертельна пожежа.

Про це Олександр Старух написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух попросив облраду відсторонити від посади директора "Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні”.

Задля забезпечення максимально об’єктивного розслідування надзвичайної ситуації у комунальному некомерційному підприємстві "Запорізька обласна інфекційна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради звертаюся до керівництва і депутатів Запорізької обласної ради з вимогою відсторонити від виконання посадових обов’язків директора лікарні Володимира Шинкаренка на час розслідування, — написав Старух.

Задля забезпечення максимально об'єктивного розслідування надзвичайної ситуації у комунальному некомерційному... Posted by Olexandr Starukh on Friday, February 5, 2021

Як повідомлялося, сьогодні у справі пожежі в лікарні Запоріжжя одному з працівників оголосили про підозру. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Поліція розглядає декілька версій трагедії. Призначені експертизи, за результатами яких поліція і ДСНС встановлять причини трагедії.

Попередня причина пожежі у COVID-відділенні лікарні в Запоріжжі - витік кисню. Це версія заступника голови Запорізької облради Куценка.

Голова ОДА Старух повідомив, що у COVID-відділенні лікарні в Запоріжжі не було протипожежної сигналізації. Остаточну причину пожежі встановить слідство

Сьогодні на Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими у пожежі в COVID-лікарні.