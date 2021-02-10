Згорілий у Первомайську ТЦ "Епіцентр" не був введений в експлуатацію, - ДАБІ

Торговий центр не отримав сертифікат про введення в експлуатацію через подачу неповного пакета документів

Торговий центр не отримав сертифікат про введення в експлуатацію через подачу неповного пакета документів

Фото ДСНС

Згорілий у Первомайську ТЦ "Епіцентр" не отримав сертифікат про введення в експлуатацію через подачу неповного пакета документів, за інформацією Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ДАБІ.

За даними інспекції, у січні 2021 року ТОВ "Епіцентр К" подало до реєстру заяву й акт готовності ТЦ до експлуатації. Однак під час огляду інспектором ДАБІ об'єкта і документації виявлено недостовірні дані та відсутність необхідних документів (проэкту виконання робіт, проекту організації будівництва, журналу авторського нагляду, техпаспорта та ін.).

ДАБІ з повною відповідальністю заявляє, що цей "Епіцентр" не введений в експлуатацію, і обвинувачення на адресу інспекції та її посадових осіб у неналежному виконанні покладених на неї зобов'язань є неправдивими та безпідставними, - повідомляється на сайті інспекції.

У відомстві зазначили, що недостовірні дані та відсутність документів стали підставою для відмови у видачі сертифіката готовності об'єкта до експлуатації відповідно до п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою уряду.

Крім того, як повідомила ДАБІ, у грудні-2020-січні-2021 інспекція ухвалила рішення про введення в експлуатацію двох торгових центрів "Епіцентр".

Нагадаємо, 2 лютого у Первомайську Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа в "Епіцентрі".

Чоловікові, який підпалив "Епіцентр" на Миколаївщині, загрожує довічне ув'язення. Зараз він затриманий у порядку статті 208 КПК України.