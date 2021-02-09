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09 лютого 2021, 17:37 2

На столичному Подолі загорівся снігоочищувальний трамвай

09 лютого 2021, 17:37 2
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Травмованих і загиблих немає
Травмованих і загиблих немає
Фото: ДСНС
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У Києві на вулиці Кирилівській, що у Подільському районі, загорівся снігоочищувальний трамвай.

Як пише RegioNews, про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"9 лютого о 13:18 надійшло повідомлення про загоряння рейкового наземного транспорту на вул. Кирилівській, 57, що у Подільському районі столиці. До місця виклику було направлено два відділення чергового караулу 14 Державної пожежно-рятувальної частини", - йдеться в повідомленні.

По прибуттю на місце події під час проведення розвідки рятувальники встановили, що горить дах снігоочищувального трамвая. Також у кабіні спостерігалося задимлення.

"За допомогою драбини вогнеборці піднялися на дах трамвая і за допомогою порошкових вогнегасників вже о 13:30 локалізували пожежу, а о 13:35 ліквідували на площі 2 кв. м. Травмованих і загиблих немає", - повідомили рятувальники.

Причина загоряння встановлюється.

Раніше повідомлялося, що на в'їздах до столиці накопичилося 1400 фур.

Україна Київ пожежа рятувальники ДСНС

 
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