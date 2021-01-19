В Минздраве назвали регионы, где самый высокий уровень заболеваемости COVID-19

В двух областях показатели вдвое выше, чем в среднем по Украине

В двух областях показатели вдвое выше, чем в среднем по Украине

Фото: flickr

По состоянию на 19 января самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Запорожской и Николаевской областях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

На протяжении последних двух недель средний уровень заболеваемости в Украине составляет 220,7 на 100 тысяч населения.

В Запорожской области этот показатель равен 388,6, в Николаевской - 388,4.

В пятерку регионов с самой высокой заболеваемостью COVID-19 вошли Черкасская область (314,2) и Киев (312,5), а также Луганская область (305,3).

Самый низкий уровень заболеваемости COVID-19 наблюдается в Кировоградской области (86,9).

Напомним, в Украине за 18 января коронавирус выявили у 3939 человек, зафиксировано 177 летальных случаев, был госпитализирован 801 человек.