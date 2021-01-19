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19 січня 2021, 12:54 192

Головне управління юстиції переведуть з Одеси до Миколаєва - голова ОДА Кім

19 січня 2021, 12:54 192
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Управління юстиції обслуговує три регіони - Миколаїв, Одесу і Херсон
Управління юстиції обслуговує три регіони - Миколаїв, Одесу і Херсон
Фото: з відкритих джерел
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Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім заявив, що в Миколаїв повертається Головне управління юстиції.

Про це передає RegioNews з посиланням на Facebook голови ОДА.

Домовляємося про розміщення управління юстиції, яке повертається в Миколаїв. Це Одеса-Миколаїв-Херсон. У них є потреба в 400 метрах квадратних, 20 кабінетів, 50 людей, це додаткові надходження в миколаївський бюджет", - заявив у відеозверненні Віталій Кім.

За його словами, вже розглядається кілька варіантів розміщення управління.

Нагадаємо, раніше у міськраді Миколаєва депутат від ОПЗЖ вляпався у мовний скандал.

Миколаївська ОДА бюджет ОДА регіони Приміщення
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