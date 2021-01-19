Головне управління юстиції переведуть з Одеси до Миколаєва - голова ОДА Кім
Управління юстиції обслуговує три регіони - Миколаїв, Одесу і Херсон
Управління юстиції обслуговує три регіони - Миколаїв, Одесу і Херсон
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім заявив, що в Миколаїв повертається Головне управління юстиції.
Про це передає RegioNews з посиланням на Facebook голови ОДА.
Домовляємося про розміщення управління юстиції, яке повертається в Миколаїв. Це Одеса-Миколаїв-Херсон. У них є потреба в 400 метрах квадратних, 20 кабінетів, 50 людей, це додаткові надходження в миколаївський бюджет", - заявив у відеозверненні Віталій Кім.
За його словами, вже розглядається кілька варіантів розміщення управління.
Нагадаємо, раніше у міськраді Миколаєва депутат від ОПЗЖ вляпався у мовний скандал.
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