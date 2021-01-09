Степанов пояснив зниження кількості інфікованих COVID-19 в офіційній статистиці

За словами міністра, лабораторні центри завантажені на 30%

За словами міністра, лабораторні центри завантажені на 30%

Фото: із відкритих джерел

Кількість хворих на COVID-19 в офіційній статистиці знижується, оскільки значно зменшилася кількість людей, що звертаються до медичних закладів для проведення тестування.

Про це в інтервʼю виданню "Настоящее время" розповів міністр охорони здоровʼя Максим Степанов, передає RegioNews.

У нас кількість людей, які звертаються в тому числі за тестуванням, досить серйозно зменшилася. При цьому в деяких регіонах ми фіксуємо випадки, коли люди не звертаються до лікаря, перебувають вдома, звертаються тільки на пʼятий-сьомий день, якщо їх стан стає важчим", — повідомив Степанов.

Також глава МОЗу закликав громадян при найменших симптомах будь-якого респіраторного захворювання звертатися до медичних закладів для проведення тесту.

Він зазначив, що лабораторні центри в деяких регіонах працюють тільки на 25-30% своєї потужності.

У нас є всі можливості робити велику кількість тестів, у тому числі і так звані експрес-тести на антиген, які за 15 хвилин показують результат", — підсумував Степанов.

Нагадаємо, коронавірус в Україні: майже 5 тисяч нових випадків, кількість одужань зросла.