Степанов пояснив зниження кількості інфікованих COVID-19 в офіційній статистиці
Кількість хворих на COVID-19 в офіційній статистиці знижується, оскільки значно зменшилася кількість людей, що звертаються до медичних закладів для проведення тестування.
Про це в інтервʼю виданню "Настоящее время" розповів міністр охорони здоровʼя Максим Степанов, передає RegioNews.
У нас кількість людей, які звертаються в тому числі за тестуванням, досить серйозно зменшилася. При цьому в деяких регіонах ми фіксуємо випадки, коли люди не звертаються до лікаря, перебувають вдома, звертаються тільки на пʼятий-сьомий день, якщо їх стан стає важчим", — повідомив Степанов.
Також глава МОЗу закликав громадян при найменших симптомах будь-якого респіраторного захворювання звертатися до медичних закладів для проведення тесту.
Він зазначив, що лабораторні центри в деяких регіонах працюють тільки на 25-30% своєї потужності.
У нас є всі можливості робити велику кількість тестів, у тому числі і так звані експрес-тести на антиген, які за 15 хвилин показують результат", — підсумував Степанов.
Нагадаємо, коронавірус в Україні: майже 5 тисяч нових випадків, кількість одужань зросла.