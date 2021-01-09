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09 января 2021, 11:33 15

Степанов объяснил снижение количества инфицированных COVID-19 в официальной статистике

09 января 2021, 11:33 15
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По словам министра, лабораторные центры загружены на 30%
Фото: из открытых источников
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Количество больных COVID-19 в официальной статистике снижается, поскольку значительно уменьшилось количество людей, обращающихся в медицинские учреждения для проведения тестирования.

Об этом в интервью изданию "Настоящее время" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

У нас количество людей, которые обращаются в том числе за тестированием, достаточно серьезно уменьшилось. При этом в некоторых регионах мы фиксируем случаи, когда люди не обращаются к врачу, находятся дома, обращаются только на пятый-седьмой день, если их состояние становится тяжелее", - сообщил Степанов.

Также глава Минздрава призвал граждан при малейших симптомах любого респираторного заболевания обращаться в медицинские учреждения для проведения теста.

Он отметил, что лабораторные центры в некоторых регионах работают только на 25-30% своей мощности.

У нас есть все возможности делать большое количество тестов, в том числе и так называемые экспресс-тесты на антиген, которые за 15 минут показывают результат", - подытожил Степанов.

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