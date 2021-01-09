Коронавирус в Украине: почти 5 тысяч новых случаев, количество выздоровлений выросло

Больше всего новых случаев обнаружили в Днепропетровской области

Больше всего новых случаев обнаружили в Днепропетровской области

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 8 января в Украине было зафиксировано 4 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 168 детей и 176 медиков.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. Были госпитализированы 2 411 человек, умерли 80 пациентов. Отмечается, что за минувшие сутки выздоровели 7 961 больных. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях. Было осуществлено 26 494 тестирований, в частности методом ПЦР - 18 635, и методом ИФА - 7 859. Всего за все время пандемии в Украине: заболело - 1 110 015 человек;

выздоровели - 786 306 человек;

летальных исходов - 19 668;

проведено ПЦР-тестов - 5 752 190. Напомним, ранее в Украине зафиксировано 5676 новых случаев COVID-19, которые выявлены в результате более 20 тысяч тестирований.

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