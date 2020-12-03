16:57  03 грудня
В Україні хочуть за новим механізмом встановлювати тарифи на комуналку
18:46  03 грудня
В СБУ назвали причину обшуків в "Укроборонпромі"
18:10  03 грудня
Окупанти на Донбасі наростили обстріли: Сьогодні вже сім разів смалили по ЗСУ
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2020, 18:27 9

На шахті у Кривому Розі стався обвал, рятувальники проводять пошукову операцію

03 грудня 2020, 18:27 9
Читайте также на русском языке
З-під завалів рятувальники змогли дістати одного шахтаря
З-під завалів рятувальники змогли дістати одного шахтаря
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

3 грудня близько 16 години на шахті “Тернівська” у Кривому Розі стався обвал гірської породи.

Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, передає RegioNews.

На місці працюють рятувальники. За попередніми даними, з-під завалів дістали одну людину, інформація про його стан здоров'я уточнюється.

Обвал гірської породи стався на глибині 1383 метри. На місці працюють 16 працівників ДСНС та 3 машини техніки. Інформації про загиблих немає.

З шахти" Тернівська "(ПАТ" Криворізький залізорудний комбінат ") повідомляють про обвал гірської породи на горизонті 1 383 м. На місці обвалення працюють рятувальники. За попередньою інформацією з-під завалу дістали одну людину, інформацію про стан здоров'я уточнюємо", - повідомив Волинець.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області вибухнув метан на одній із шахт: є потерпілі.

Дніпропетровська область шахта аварія рятувальники шахтарі
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Хмельниччині чиновник ДСНС на смерть збив людину
03 грудня 2020, 17:16
Скандальний ексголова ЦВК став депутатом на Дніпропетровщині
02 грудня 2020, 15:59
Депутатів Дніпропетровської облради вчили голосувати
01 грудня 2020, 18:05
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук: Місцеві клани десятиліттями викачують з області ресурси
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Київську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »