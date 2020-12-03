На шахті у Кривому Розі стався обвал, рятувальники проводять пошукову операцію

З-під завалів рятувальники змогли дістати одного шахтаря

З-під завалів рятувальники змогли дістати одного шахтаря

Фото: із відкритих джерел

3 грудня близько 16 години на шахті “Тернівська” у Кривому Розі стався обвал гірської породи.

Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, передає RegioNews.

На місці працюють рятувальники. За попередніми даними, з-під завалів дістали одну людину, інформація про його стан здоров'я уточнюється.

Обвал гірської породи стався на глибині 1383 метри. На місці працюють 16 працівників ДСНС та 3 машини техніки. Інформації про загиблих немає.

З шахти" Тернівська "(ПАТ" Криворізький залізорудний комбінат ") повідомляють про обвал гірської породи на горизонті 1 383 м. На місці обвалення працюють рятувальники. За попередньою інформацією з-під завалу дістали одну людину, інформацію про стан здоров'я уточнюємо", - повідомив Волинець.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області вибухнув метан на одній із шахт: є потерпілі.