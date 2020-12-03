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03 декабря 2020, 18:27 6

На шахте в Кривом Роге произошел обвал, спасатели проводят поисковую операцию

03 декабря 2020, 18:27 6
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Из-под завалов спасатели смогли достать одного шахтера
Из-под завалов спасатели смогли достать одного шахтера
Фото: из открытых источников
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3 декабря около 16 часов на шахте "Терновская" в Кривом Роге произошел обвал горной породы.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает RegioNews.

На месте работают спасатели. По предварительным данным, из-под завалов достали одного человека, информация о его состоянии здоровья уточняется.

Обвал горной породы произошел на глубине 1383 метров. На месте работают 16 работников ГСЧС и 3 машины техники. Информации о погибших нет.

Из шахты "Терновская" (ПАО "Криворожский железорудный комбинат") сообщают об обвале горной породы на горизонте 1383 м. На месте обрушения работают спасатели. По предварительной информации из-под завала достали одного человека, информацию о состоянии здоровья уточняем", - сообщил Волынец.

Напомним, в Днепропетровской области взорвался метан на одной из шахт: есть пострадавшие.

Днепропетровская область шахта авария спасатели шахтеры
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