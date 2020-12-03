На Хмельниччині чиновник ДСНС на смерть збив людину

Він був у стані алкогольного сп'яніння

Він був у стані алкогольного сп'яніння

Фото з відкритих джерел

У Хмельницькій області сталася аварія за участю чиновника місцевого управління Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Хмельницькій області. В результаті ДТП загинула одна людина.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, 2 грудня начальник пожежно-рятувального поста ДСНС став винуватцем аварії. На автомобілі "Fiat" він не впорався з керуванням і наїхав на 54-річного пішохода, який йшов на узбіччі неосвітленої ділянки дороги. Від отриманих травм він помер на місці.

Пізніше було встановлено, що водій був у стані алкогольного сп'яніння. Драгер показав 2,18 проміле. Чиновник був затриманий.

Слідство триває за ч.2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого).

Нагадаємо, 1 грудня на Мукачівщині внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули п'ятеро осіб, серед яких і неповнолітні.