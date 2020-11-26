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Кличко презентовал книгу своих ляпов
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26 ноября 2020, 14:00 35

Кличко презентовал книгу своих ляпов

26 ноября 2020, 14:00 35
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Издал за свой счет тиражом 3 тысячи
Издал за свой счет тиражом 3 тысячи
Фото: скриншот с видео презентации на Facebook-странице Виталия Кличко
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Мэр Киева Виталий Кличко издал небольшую иллюстрированную книжку своих смешных цитат.

Об этом стало известно из презентации книги, сообщает RegioNews.

Книгу с шестнадцатью своими известными каламбурами сегодня презентовал Виталий Кличко.

Книжка выполнена в компактном формате – гармошки. В нее вошли 16 известных каламбуров Кличко, которые он озвучивал во время различных брифингов и официальных мероприятий.

По словам мэра, книга издана небольшим тиражом в 3000 экземпляров в подарочном варианте. Кличко говорит, что издал ее за свой счет.

Часть тиража будут продавать, а полученные средства направят в благотворительный фонд "Будущий Киев". По словам мэра, стоить книжка будет недорого.

Я рад, что такая книга, иллюстрированная, будет поднимать настроение людям. Потому что нам сегодня – в условиях пандемии – нужны положительные эмоции и хорошее настроение. Улыбайтесь, потому что жизнь этого стоит, - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, большой процент украинцев за год не прочитали ни одной книги, поэтому он пошутил, что его книгу можно успеть прочесть несколько раз еще до Нового года.

Напомним, ранее сообщалось, что Кличко уволил чиновника, который незаконно собирался купить дорогое авто на предприятие.

Киев фонд мэр Кличко Виталий ошибки
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