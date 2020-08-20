На Одещині ексчиновниця РДА постане перед судом за крадіжку дитячої соцдопомоги

За цей злочин передбачено до 8 років позбавлення волі

За цей злочин передбачено до 8 років позбавлення волі

Фото: з відкритих джерел

Прокурори Роздільнянської місцевої прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно фігурантки, за фактом заволодіння бюджетними коштами в розмірі близько 300 тис. гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури регіону.

Встановлено, що впродовж 2016-2018 років начальник відділу надання соціальних допомог та компенсацій управління соціального захисту населення однієї з райдержадміністрацій Одеської області, зловживаючи наданими повноваженнями, заволоділа близько 300 тис грн, призначеними на виплату державної соцдопомоги на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням.

Службовець, шляхом втручання в автоматизовану систему, до якої мала доступ, оформила особовий рахунок на місцеву мешканку, що не мала законних підстав для отримання вказаних виплат, та майже щомісячно незаконно перераховувала гроші на нього.

Маючи доступ до грошей на рахунку, шляхом використання банківської картки, розпорядилась ними на власний розсуд", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Великомихайлівського відділення поліції.

За такий злочин за ч. 4 ст. 191 КК України передбачено до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ викрила міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень держпідприємств. Щомісяця банда "відмивала" майже півмільярда гривень.