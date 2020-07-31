У Збройних силах різко зросла кількість хворих на COVID-19

Упродовж тижня кількість хворих зросла у 15 разів

Упродовж тижня кількість хворих зросла у 15 разів

Фото: flickr

З початку поточного тижня у Збройних силах України зафіксували 81 випадок зараження коронавірусом.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає RegioNews.

Згідно із даними Медичних сил, збільшення випадків захворювання фіксується з понеділка, 27 липня. Динаміка приросту відбувалася наступним чином:

27 липня - 2 нових випадки;

28 липня - 13 нових випадків;

29 липня - 12 нових випадків;

30 липня - 20 нових випадків;

31 липня - 34 нових випадків.

Станом на 31 липня, у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 189 осіб", - йдеться в повідомленні.

Загалом на COVID-19 в Збройних Силах перехворіли 616 осіб, 5 пацієнтів померли від ускладнень. На самоізоляції перебуває 538 осіб.

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Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом заразилися 1090 осіб, 20 пацієнтів померли.