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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
31 липня 2020, 12:34 2

У Збройних силах різко зросла кількість хворих на COVID-19

31 липня 2020, 12:34 2
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Упродовж тижня кількість хворих зросла у 15 разів
Упродовж тижня кількість хворих зросла у 15 разів
Фото: flickr
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З початку поточного тижня у Збройних силах України зафіксували 81 випадок зараження коронавірусом.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає RegioNews.

Згідно із даними Медичних сил, збільшення випадків захворювання фіксується з понеділка, 27 липня. Динаміка приросту відбувалася наступним чином:

27 липня - 2 нових випадки;
28 липня - 13 нових випадків;
29 липня - 12 нових випадків;
30 липня - 20 нових випадків;
31 липня - 34 нових випадків.

Станом на 31 липня, у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 189 осіб", - йдеться в повідомленні.

Загалом на COVID-19 в Збройних Силах перехворіли 616 осіб, 5 пацієнтів померли від ускладнень. На самоізоляції перебуває 538 осіб.

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Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом заразилися 1090 осіб, 20 пацієнтів померли.

ЗСУ коронавірус карантин військові COVID-19 захворювання
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