Спалах COVID-19: на Львівщині закрили Святоуспенську Лавру на карантин

Скасовані всі публічні богослужіння

Скасовані всі публічні богослужіння

Фото: з відкритих джерел

Позитивний тест на коронавірус методом ПЛР-діагностики зафіксований у священнослужителів Святоуспенської Унівської Лаври Української греко-католицької церкви, через це саму церкву закривають на карантин.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні церкви в Facebook.

Святоуспенська Унівська Лавра через виявлення ПЛР-тестом випадків захворювання COVID-19 (коронавірус) закриває свою територію для доступу інших осіб. З цього приводу до відкликання всі публічні богослужіння будуть скасовані", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в гуртожитку Київської духовної академії і семінарії захворювання COVID-19 виявили у трьох викладачів та 16 студентів.