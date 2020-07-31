Спалах COVID-19: на Львівщині закрили Святоуспенську Лавру на карантин
Скасовані всі публічні богослужіння
Скасовані всі публічні богослужіння
Позитивний тест на коронавірус методом ПЛР-діагностики зафіксований у священнослужителів Святоуспенської Унівської Лаври Української греко-католицької церкви, через це саму церкву закривають на карантин.
Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні церкви в Facebook.
Святоуспенська Унівська Лавра через виявлення ПЛР-тестом випадків захворювання COVID-19 (коронавірус) закриває свою територію для доступу інших осіб. З цього приводу до відкликання всі публічні богослужіння будуть скасовані", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, в гуртожитку Київської духовної академії і семінарії захворювання COVID-19 виявили у трьох викладачів та 16 студентів.
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