В Вооруженных силах резко возросло количество больных COVID-19

В течении недели количество больных выросло в 15 раз

В течении недели количество больных выросло в 15 раз

Фото: flickr

С начала текущей недели в Вооруженных силах Украины зафиксировали 81 случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, передает RegioNews. Согласно данным Медицинских сил, увеличение случаев заболевания фиксируется с понедельника, 27 июля. Динамика прироста происходила следующим образом: 27 июля - 2 новых случая;

28 июля - 13 новых случаев;

29 июля - 12 новых случаев;

30 июля - 20 новых случаев;

31 июля - 34 новых случая. По состоянию на 31 июля, в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 189 человек", - говорится в сообщении. Всего на COVID-19 в Вооруженных Силах переболели 616 человек, 5 пациентов умерли от осложнений. На самоизоляции находится 538 человек. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Напомним, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 1090 человек, 20 пациентов умерли.

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