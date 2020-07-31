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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
31 июля 2020, 12:34 2

В Вооруженных силах резко возросло количество больных COVID-19

31 июля 2020, 12:34 2
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В течении недели количество больных выросло в 15 раз
В течении недели количество больных выросло в 15 раз
Фото: flickr
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С начала текущей недели в Вооруженных силах Украины зафиксировали 81 случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, передает RegioNews.

Согласно данным Медицинских сил, увеличение случаев заболевания фиксируется с понедельника, 27 июля. Динамика прироста происходила следующим образом:

27 июля - 2 новых случая;
28 июля - 13 новых случаев;
29 июля - 12 новых случаев;
30 июля - 20 новых случаев;
31 июля - 34 новых случая.

По состоянию на 31 июля, в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 189 человек", - говорится в сообщении.

Всего на COVID-19 в Вооруженных Силах переболели 616 человек, 5 пациентов умерли от осложнений. На самоизоляции находится 538 человек.

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Напомним, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 1090 человек, 20 пациентов умерли.

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