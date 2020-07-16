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16 липня 2020, 15:14 6

На мотиви вбивства Шеремета могла вплинути його поїздка у РФ - МВС

16 липня 2020, 15:14 6
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За місяць до загибелі журналіст їздив у Росію
За місяць до загибелі журналіст їздив у Росію
Фото: Facebook
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У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що на мотив вбивства журналіста Павла Шеремета могла вплинути його поїздка у Росію: за даними слідства, за місяць до вбивства журналіст виїжджав на територію країни-агресора.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на директора департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка.

Це злочин вчинено проти громадянина РФ, іноземця. Який неодноразово бував на території країни-агресора і безпосередньо за місяць до своєї загибелі мав там контакт. Це, на наш погляд, також могло істотно вплинути на мотив цього вбивства", - заявив Шевченко.

За його словами, справа щодо ймовірних виконавців вбивства Шеремета завершено, а проти замовників - триває.

Він також зазначив, що слідство продовжує пошук осіб, які підбурювали виконавців "свідомо чи несвідомо" вчинити вбивство Шеремета. Шевченко також наголосив, що поліція не перешкоджає стороні захисту підозрюваних знайомитися з матеріалами справи і надає їм всі фото- та відеоматеріали.

Раніше повідомлялося, що Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва залишив підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко під вартою до 23 липня.

25 травня під офісом Зеленського відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета. Активісти вимагали звільнити обвинувачених і заявляли, що справу затягують.

РФ Павло Шеремет убивство МВС журналісти
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