13:42  16 июля
Рада назначила Олега Уруского вице-премьером по ОПК
12:16  16 июля
В Николаеве подожгли автомобиль местного лидера "Нацкорпуса"
14:22  16 июля
Карантин в Украине: у Зеленского рассказали о новых критериях ограничений
UA | RU
UA | RU
16 июля 2020, 15:14 3

На мотивы убийства Шеремета могла повлиять его поездка в РФ - МВД

16 июля 2020, 15:14 3
Читайте також українською мовою
За месяц до гибели журналист ездил в Россию
За месяц до гибели журналист ездил в Россию
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В Министерстве внутренних дел считают, что на мотив убийства журналиста Павла Шеремета могла повлиять его поездка в Россию: по данным следствия, за месяц до убийства журналист выезжал на территорию страны-агрессора.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на директора департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко.

Это преступление совершено против гражданина РФ, иностранца. Который неоднократно бывал на территории страны-агрессора и непосредственно за месяц до своей гибели имел там контакт. Это, на наш взгляд, также могло существенно повлиять на мотив этого убийства", - заявил Шевченко.

По его словам, дело в отношении предполагаемых исполнителей убийства Шеремета завершено, а против заказчиков - продолжается.

Он также отметил, что следствие продолжает поиск лиц, которые подстрекали исполнителей "сознательно или несознательно" совершить убийство Шеремета. Шевченко также подчеркнул, что полиция не мешает стороне защиты подозреваемых знакомиться с материалами дела и предоставляет им все фото- и видеоматериалы.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, Печерский районный суд города Киева оставил подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко под стражей до 23 июля.

25 мая под офисом Зеленского состоялась акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Активисты требовали освободить обвиняемых и заявляли, что дело затягивают.

РФ Павел Шеремет убийство МВД журналисты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Депутаты донецкого облсовета и екс-помощник Богатыревой, или Кто контролирует автовокзалы Николаевской области
Смертельное ДТП на Киевщине. При чем тут Дыминский с пасынком Фирташа
Все публикации »
Сергей Возный
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »