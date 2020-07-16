На мотивы убийства Шеремета могла повлиять его поездка в РФ - МВД

За месяц до гибели журналист ездил в Россию

За месяц до гибели журналист ездил в Россию

Фото: Facebook

В Министерстве внутренних дел считают, что на мотив убийства журналиста Павла Шеремета могла повлиять его поездка в Россию: по данным следствия, за месяц до убийства журналист выезжал на территорию страны-агрессора.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на директора департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко.

Это преступление совершено против гражданина РФ, иностранца. Который неоднократно бывал на территории страны-агрессора и непосредственно за месяц до своей гибели имел там контакт. Это, на наш взгляд, также могло существенно повлиять на мотив этого убийства", - заявил Шевченко.

По его словам, дело в отношении предполагаемых исполнителей убийства Шеремета завершено, а против заказчиков - продолжается.

Он также отметил, что следствие продолжает поиск лиц, которые подстрекали исполнителей "сознательно или несознательно" совершить убийство Шеремета. Шевченко также подчеркнул, что полиция не мешает стороне защиты подозреваемых знакомиться с материалами дела и предоставляет им все фото- и видеоматериалы.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, Печерский районный суд города Киева оставил подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко под стражей до 23 июля.

25 мая под офисом Зеленского состоялась акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Активисты требовали освободить обвиняемых и заявляли, что дело затягивают.