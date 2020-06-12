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Жорсткий карантин: Кличко назвав умови для його повернення
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12 червня 2020, 12:46 25

Жорсткий карантин: Кличко назвав умови для його повернення

12 червня 2020, 12:46 25
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Люди не дотримуються елементарних правил - не носять маски, не тримають дистанцію, ігнорують загрозу
Фото: з відкритих джерел
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У столиці повернуть частину карантинних обмежень, якщо показник коронавірусної захворюваності підвищиться до позначки 24 хворих Covid-19 на 100 тисяч населення. Зараз у столиці 16 хворих Covid-19 на 100 тисяч населення.

Про це він повідомив на брифінгу, передає RegioNews.

Якщо показник захворюваності досягне в місті 24 хворих на 100 тис. осіб, то Київ буде змушений повернути частину обмежень", - відзначив глава міста.

За його словами, відновлення обмежень стосуватиметься, насамперед, місць великого скупчення людей - роботи великих магазинів і торгових центрів, ринків, дитячих садів і інших установ, де існує велика ймовірність зараження.

Кличко закликав правоохоронні органи більш суворо контролювати дотримання карантину, тому що багато люди порушують елементарні правила - не носять маски і не тримають дистанцію.

Він також повідомив, що кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірусом, збільшилася на 95 осіб. Серед них – 16 медиків. Один чоловік помер.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі - 24, у Дарницькому - 23 і в Оболонському районі - 11 випадків.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано вже 29 753 випадку коронавіруса, за добу захворіли 683 людини.

найбільша кількість хворих за добу - у Львівській області - 112 осіб, у Києві - 95, у Вінницькій - 81.

Віталій Кличко карантин Київ коронавірус пандемія
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