Поїзди і літаки запустять раніше, ніж планувалося - Криклій

Без маски в поїзд не пустять

Без маски в поїзд не пустять

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що залізничне пасажирське сполучення в країні планують запустити вже цього тижня, а внутрішні авіаперельоти - до 15 червня.

Про це він розповів в ефірі "1+1", передає RegioNews.

Залізничні пасажирські перевезення в Україні запустять вже на цьому тижні, а не з 1 червня, як планувалося", - повідомив він.

За його словами, квитки на потяги з'являться у продажу вже в середу-четвер. Ціни на них рости не будуть, але влітку очікується сезонне подорожчання, попередив міністр.



Криклій зазначив, що першими поїдуть приміські електрички, потім поїзди далекого прямування - швидкісні експреси і нічні поїзди. Вони будуть курсувати насамперед на південь країни, а також поїзди поїдуть за кордон.



При цьому залізниця працюватиме з обмеженнями в тих регіонах, де епідеміологічна ситуація не дозволяє запуск транспорту.

Робити висадку можна, а підбирати пасажирів – за логікою прийнятих рішень це буде не раціональним і піддасть небезпеці інших пасажирів. Треба пам'ятати, що транспорт – це не тільки підвищення мобільності, але й поширення хвороби", - підкреслив міністр.

Крім того, повітряне сполучення між містами, де немає загрозливої ситуації із захворюванням на коронавірус, планують відкрити раніше, ніж анонсували. Тобто ще до 15 червня.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з смягчениями - так званий "адаптивний карантин".

Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.