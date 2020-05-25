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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
25 мая 2020, 20:12 1

В Александровской больнице Киева, которая принимает больных COVID-19, произошел пожар

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25 мая 2020, 20:12 1
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Жертв и пострадавших нет
Фото: ГСЧС
Жертв и пострадавших нет

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в Александровской клинической больнице на улице Шелковичной.

Об этом сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, передает RegioNews.

Известно, что пожар возник в подсобном помещении в 18:56 на 6 этаже 6 корпуса больницы.

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС и пожарные, огонь был оперативно ликвидирован, жертв и пострадавших нет.

Спасатели вывели на свежий воздух 15 человек.

Огонь повредил электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв.м.

Напомним, в Одессе 18 мая произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома на 30 квартир.


Киев коронавирус больницы пожар ГСЧС
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