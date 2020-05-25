В Александровской больнице Киева, которая принимает больных COVID-19, произошел пожар

Жертв и пострадавших нет

Фото: ГСЧС

Жертв и пострадавших нет

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в Александровской клинической больнице на улице Шелковичной.

Об этом сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, передает RegioNews.

Известно, что пожар возник в подсобном помещении в 18:56 на 6 этаже 6 корпуса больницы.

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС и пожарные, огонь был оперативно ликвидирован, жертв и пострадавших нет.

Спасатели вывели на свежий воздух 15 человек.

Огонь повредил электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв.м.

Напомним, в Одессе 18 мая произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома на 30 квартир.