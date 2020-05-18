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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
18 травня 2020, 20:07 40

В Одесі обвалилась багатоповерхівка, рятувальники шукають людей під завалами

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18 травня 2020, 20:07 40
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Інформація про жертв та постраждалих уточнюється
Фото: ДСНС
Інформація про жертв та постраждалих уточнюється

В Одесі 18 травня сталося обрушення частини будівлі чотирьохповерхового житлового будинку на 30 квартир.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області, передає RegioNews.

Відомо, що надзвичайна подія відбулася по вул. Торгова, 20, обрушилась частина 4-поверхової будівлі.

У відомстві повідомили, що рятувальники шукають людей під завалами, чи є вони там, і яка їх кількість, невідомо.

Також проводяться роботи з пошуку постраждалих та розбору зруйнованих будівельних конструкцій.

З будинку виведено вісім мешканців, інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

До ліквідації наслідків руйнування будинку залучено 76 чоловік та 20 одиниць техніки, з них від ДСНС залучено 42 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.

Як повідомив начальник поліції Одеській області Олег Бех, причиною обвалу будинку міг стати зсув ґрунту. Будинок мав невеликий крен, і на даний момент існує загроза його повного руйнування.

За його словами, до зсуву могли привести будівельні роботи, які велись на будмайданчику поблизу з будинком.

Як повідомили в поліції в Одеській області, буде відкрита справу у зв'язку з обвалом будинку за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, оголошено підозру ще двом працівникам Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, в якому під час пожежі в грудні 2019 року загинули 16 осіб.


Одеса ДСНС НП аварія Будинок
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