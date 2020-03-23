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23 березня 2020, 16:17 1

В МЗС України висловили протест Росії через загрози здоров'ю політв'язня Мустафаєва

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23 березня 2020, 16:17 1
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Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із не забезпеченням російською стороною необхідного медичого обстеження та лікування незаконно утримуваному на території РФ громадянину України Серверу Мустафаєву
Фото: wikimapia
Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із не забезпеченням російською стороною необхідного медичого обстеження та лікування незаконно утримуваному на території РФ громадянину України Серверу Мустафаєву

Про це повідомляє з посиланням на прес-службу МЗС.

"Протягом останніх днів у Сервера тримається висока температура, спостерігається сухий кашель, сильний головний біль та слабкість у всьому тілі. З огляду на пандемію коронавірусної інфекції нового типу COVID-19, це тривожні симптоми, які ігноруються російською стороною", – підкреслили в повідомленні.

У відомстві стверджують, що Росія свідомо нехтує важким станом здоров'я громадянина України і намагається його приховати. Повідомляється, що МЗС наполягає на негайному проведенні медичного обстеження Мустафаєва в спеціалізованому медичному закладі відповідно до міжнародних стандартів, в тому числі, з метою виключення можливості його зараження короновирусноюінфекцією COVID-19 і для забезпечення йому кваліфікованої лікарської допомоги в умовах місця несвободи.

Раніше повідомлялося, що візити президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим є "ознакою невпевненості", вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.


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