В МЗС України висловили протест Росії через загрози здоров'ю політв'язня Мустафаєва
Про це повідомляє з посиланням на прес-службу МЗС.
"Протягом останніх днів у Сервера тримається висока температура, спостерігається сухий кашель, сильний головний біль та слабкість у всьому тілі. З огляду на пандемію коронавірусної інфекції нового типу COVID-19, це тривожні симптоми, які ігноруються російською стороною", – підкреслили в повідомленні.
У відомстві стверджують, що Росія свідомо нехтує важким станом здоров'я громадянина України і намагається його приховати. Повідомляється, що МЗС наполягає на негайному проведенні медичного обстеження Мустафаєва в спеціалізованому медичному закладі відповідно до міжнародних стандартів, в тому числі, з метою виключення можливості його зараження короновирусноюінфекцією COVID-19 і для забезпечення йому кваліфікованої лікарської допомоги в умовах місця несвободи.
Раніше повідомлялося, що візити президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим є "ознакою невпевненості", вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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