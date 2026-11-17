Кримський міст знову під ударом: одна з арок могла впасти у воду
У ніч на 17 листопада Кримський міст знову зазнав атаки. За попередніми даними, ударів могли завдати за допомогою безпілотників і ракет
Інформацію про атаку підтвердив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов та Exilenova+, передає RegioNews.
За його словами, після повторних атак рух транспорту Кримським мостом призупинили.
Водночас у соцмережах поширюють відео, на яких видно ймовірні пошкодження конструкцій мосту. Зокрема, на кадрах з одного боку споруди нібито залишилася лише одна арка, тоді як інша могла впасти у воду.
Також не виключається пошкодження автомобільного прольоту.
За повідомленнями російських джерел, на які посилаються Telegram-канали, по мосту могли завдавати ударів не лише безпілотниками, а й ракетами.
Наразі інформація про масштаби пошкоджень та характер руйнувань потребує додаткового підтвердження.
Нагадаємо, у понеділок, 16 листопада, окупаційна влада Криму заявила про удар по Кримському мосту. Через це рух транспорту переправою тимчасово обмежили. Це спричинило затримки пасажирських потягів, які сполучають Росію з окупованим півостровом.
Довідка: Кримський (Керченський) міст – незаконно збудована Росією транспортна споруда, яка з'єднує тимчасово окупований Крим із Краснодарським краєм РФ через Керченську протоку. Автомобільну частину мосту відкрили у травні 2018 року, залізничну – у грудні 2019-го.
Після початку повномасштабного вторгнення міст став важливим маршрутом військової логістики Росії для постачання окупаційних військ.
Кримський міст неодноразово зазнавав атак:
- 8 жовтня 2022 року – внаслідок вибуху частково обвалилися автомобільні прольоти мосту, також загорілися цистерни з пальним у залізничному складі. Загинули троє людей.
- 17 липня 2023 року – міст атакували морські безпілотники Sea Baby. Було пошкоджено автомобільну частину споруди. Загинули двоє людей, ще одна дитина отримала поранення.
- 3 червня 2025 року – СБУ заявила про підрив підводної частини опор Кримського мосту. Для цього використали спеціально закладену вибухівку.