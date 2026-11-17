Фото: Exilenova+

У ніч на 17 листопада Кримський міст знову зазнав атаки. За попередніми даними, ударів могли завдати за допомогою безпілотників і ракет

Інформацію про атаку підтвердив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов та Exilenova+, передає RegioNews.

За його словами, після повторних атак рух транспорту Кримським мостом призупинили.

Водночас у соцмережах поширюють відео, на яких видно ймовірні пошкодження конструкцій мосту. Зокрема, на кадрах з одного боку споруди нібито залишилася лише одна арка, тоді як інша могла впасти у воду.

Також не виключається пошкодження автомобільного прольоту.

За повідомленнями російських джерел, на які посилаються Telegram-канали, по мосту могли завдавати ударів не лише безпілотниками, а й ракетами.

Наразі інформація про масштаби пошкоджень та характер руйнувань потребує додаткового підтвердження.

Нагадаємо, у понеділок, 16 листопада, окупаційна влада Криму заявила про удар по Кримському мосту. Через це рух транспорту переправою тимчасово обмежили. Це спричинило затримки пасажирських потягів, які сполучають Росію з окупованим півостровом.

Довідка: Кримський (Керченський) міст – незаконно збудована Росією транспортна споруда, яка з'єднує тимчасово окупований Крим із Краснодарським краєм РФ через Керченську протоку. Автомобільну частину мосту відкрили у травні 2018 року, залізничну – у грудні 2019-го.

Після початку повномасштабного вторгнення міст став важливим маршрутом військової логістики Росії для постачання окупаційних військ.

Кримський міст неодноразово зазнавав атак: